У Дніпрі відновлюють теплопостачання лікарень і пологових будинків

У Дніпрі через аномальну погоду відновлюють теплопостачання лікарень і пологових будинків, повідомив 20 квітня міський голова Дніпра Борис Філатов.

Як зазначив мер, місто отримало ліміти на газ.

Водночас, за його словами, опалювати житлові будинки неможливо: процес запуску тепла зайняв би не менше тижня.

Як уточнили в мерії Дніпра, без світла через негоду зараз залишається цілий житловий масив міста – Рибальський. Ремонтні бригади поки що не можуть туди доїхати. Водночас мер Борис Філатов зазначив, що «ситуація в місті не є критичною»: наслідки стихії ліквідовують, комунальники прибирають повалені дерева, відновлюють електромережі, розчищають дороги, громадський транспорт уже працює в звичному режимі. В’їзд та виїзд з міста відкриті.

За інформацією енергопостачальної компанії «Дніпрообленерго», через негоду близько ста населених пунктів Дніпропетровщини знеструмлені, сорок із них – частково.

Без світла в області залишаються 20 тисяч людей. Відновлювальні роботи тривають в цілодобовому режимі.

За даними управління освіти ОДА, з 19 квітня у Дніпропетровській області на вимушених канікулах через негоду перебуває 150 тисяч школярів, це половина від загальної кількості учнів в області. Канікули також оголошені у деяких вишах, зокрема, Дніпровському національному університеті.

З 18 квітня через прихід холодного арктичного повітря на території Дніпропетровської області оголошене штормове попередження.