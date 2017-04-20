Інтерпол оголосив у розшук екс-керівників страхової компанії «Оранта» – юристи

На прохання України Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишніх голову наглядової ради національної акціонерної страхової компанії «Оранта» Олега Спілку і члена наглядової ради Олександра Тимінського, повідомляє юридична фірма «Ілляшев і Партнери», що представляє інтереси «БТА Банку (Казахстан) – найбільшого акціонера «Оранти».

За даними юристів, Спілка і Тимінський звинувачуються в розкраданні майна НАСК «Оранта» на суму понад 10 мільйонів доларів.

У компанії зазначають, що, згідно з матеріалами кримінального провадження, в 2008 році вони організували схему передачі підконтрольній фірмі прав на товарні знаки «Оранти», ціна угоди – 6 мільйонів гривень.

«Два місяці потому ті самі знаки були передані назад «Оранті» в оренду терміном на п’ять років, за що страхова компанія заплатила понад 65 мільйонів гривень. У 2009 році за аналогічною схемою було здійснено виведення коштів при продажу та зворотній купівлі «Оранті» часток у статутному капіталі компанії «Гарант-Асістанс», внаслідок яких компанії було завдано збитків у розмірі 16 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

Юристи зазначають, що Нацполіція оголосила про підозру Спілці й Тимінському за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою».

Наразі у базах розшуку Інтерполу не зазначається, що Спілка і Тимінський перебувають у розшуку.

«Оранта» є правонаступницею «Укрдержстраху», заснованого 25 листопада 1921 року.

У 1993 році «Укрдержстрах» перетворили на відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», засновником якого, з боку держави виступив Фонд державного майна України.

У 2007 році Фонд державного майна України продав інвесторові останній пакет акцій, що перебував у державній власності, компанія стала приватною.