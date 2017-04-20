Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
20 Квітень 2017, Київ 15:12
Новини | Міжнародні

Верховний суд Пакистану відмовився відсторонити прем’єра Шаріфа

Суд заявив, що наведених доказів недостатньо для відсторонення Наваза Шаріфа від посади

Верховний суд Пакистану постановив провести подальше розслідування звинувачень у корупції щодо прем’єр-міністра Наваза Шаріфа, але водночас дозволив йому поки що залишатися на посаді.

Колегія з п’яти суддів ухвалила рішення 20 квітня на тлі посилених заходів безпеки.

Суд заявив, що наведених доказів недостатньо для відсторонення Шаріфа від посади.

«Необхідно провести ретельне розслідування», – йдеться в рішенні суду.

Минулого року суд в Ісламабаді почав розслідування щодо офшорних статків родини Шаріфа після витоку «панамських документів». Документи, оприлюднені у квітні минулого року панамською фірмою Mossack Fonseca, свідчать, що дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Родина Шаріфа відкинула звинувачення.

Реєстрація офшорних компаній у Пакистані не заборонена, але критики прем’єра заявляють, що гроші Шаріфів були отримані корупційним шляхом.

Опозиційні політики пригрозили почати вуличні протести, звинувачення у корупції проти Шаріфа не будуть розслідувані.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG