Верховний суд Пакистану відмовився відсторонити прем’єра Шаріфа

Верховний суд Пакистану постановив провести подальше розслідування звинувачень у корупції щодо прем’єр-міністра Наваза Шаріфа, але водночас дозволив йому поки що залишатися на посаді.

Колегія з п’яти суддів ухвалила рішення 20 квітня на тлі посилених заходів безпеки.

Суд заявив, що наведених доказів недостатньо для відсторонення Шаріфа від посади.

«Необхідно провести ретельне розслідування», – йдеться в рішенні суду.

Минулого року суд в Ісламабаді почав розслідування щодо офшорних статків родини Шаріфа після витоку «панамських документів». Документи, оприлюднені у квітні минулого року панамською фірмою Mossack Fonseca, свідчать, що дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Родина Шаріфа відкинула звинувачення.

Реєстрація офшорних компаній у Пакистані не заборонена, але критики прем’єра заявляють, що гроші Шаріфів були отримані корупційним шляхом.

Опозиційні політики пригрозили почати вуличні протести, звинувачення у корупції проти Шаріфа не будуть розслідувані.