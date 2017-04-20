Київрада має намір рекомендувати закладам громадського харчування писати меню українською мовою

Депутати Київської міської ради пропонують рекомендувати у закладах громадського харчування в Києві спілкуватися з клієнтами українською мовою, також писати меню українською мовою.

Як повідомляє прес-служба ради, відповідний проект рішення у першому читанні підтримав 91 депутат.

Відповідно до документа, в Києві пропонується встановити мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій комунальної форми власностіукраїнську мову, також всі рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші мають бути написані українською або іншою мовою з обов'язковим зазначенням їх перекладу чи транслітерації.

«Проект рішення покликаний чітко окреслити, що всі послуги в сфері обслуговування в столиці — спілкування з клієнтами, меню в закладах громадського харчування першочергово повинно здійснюватися українською мовою. Переходити на іноземну мову варто лише тоді, коли клієнт сам про це попросить. Це рішення носитиме рекомендаційний», – заявив депутат Київради Юрій Сиротюк, який є суб'єктом подання відповідного рішення.

Відповідно до Конституції, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, також гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.