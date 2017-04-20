Поліція: провадження щодо смерті екс-глави ФДМУ Семенюк-Самсоненко закрили

Поліція закрила кримінальне провадження за фактом смерті колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко.

Як повідомили у прес-службі поліції Київської області, провадження закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину, правоохоронці встановили, що це було самогубство.

27 серпня 2014 року колишню голову Фонду держмайна України Валентину Семенюк-Самсоненко було знайдено мертвою з вогнепальним пораненням у власному будинку в селищі Чайка Києво-Святошинського району.

Силовики відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі колишньої голови Фонду держмайна за статтею «умисне вбивство».

Валентина Семенюк-Самсоненко – український політик, колишня голова Фонду державного майна України (2005-2008), народний депутат України другого, третього, четвертого і пʼятого скликань, член Соціалістичної партії України.