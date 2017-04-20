Київрада заборонила розміщення реклами в історичному центрі Києва

Київська міська рада затвердила концепцію розвитку зовнішньої реклами і заборонила розміщення реклами в історичному центрі Києва.

Як повідомляє прес-служба КМДА, згідно з новими правилами розміщення зовнішньої реклами,до категорії «нульових зон», де реклама заборонена взагалі, стане набагато більше, до них віднесені будуть не тільки історичний центр міста, але й транспортні розв’язки, низка парків, бульварів.

Нові правила також передбачають заборону розміщувати рекламні засоби: на пішохідних і велосипедних доріжках, ближче ніж десять метрів до перехресть вулиць і пішохідних переходів і зупинок.

«Питання захаращеності міста рекламними конструкціями стоїть гостро роками. Нарешті воно врегульоване і вже незабаром ситуація, що склалася з цим візуальним шумом, який не тільки «ріже» око всім киянам, а й часто негативно впливає на безпеку автомобілістів і пішоходів, буде врегульована», – сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Крім того, депутати затвердили новий порядок розміщення інформаційних вивісок. Це рішення Київради передбачатиме також скасування дозвільного принципу: тепер кожен підприємець зможе встановити вивіску, просто повідомивши про це дозвільний центр в районі, де встановлюється вивіска, або через електронну систему. Єдина вимога – площа вивіски не має перевищувати 3 квадратних метри, інакше її демонтують.

Активісти неодноразово вказували на значну кількість зовнішньої реклами у Києві, зокрема у центрі міста.