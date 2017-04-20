У Криму фігуранту справи «Хізб ут-Тахрір» висунули нове обвинувачення – адвокат

В анексованому Криму одного з фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір» Енвера Мамутова звинуватили в спробі насильницького захоплення влади і зміни конституційного ладу. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook.

9 квітня суд на місяць продовжив арешт фігурантам «справи «Хізб ут-Тахрір», зокрема і Енвера Мамутова.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. ФСБ Криму підозрює їх в участі у організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною і забороненої. Цю заборону Москва поширює і на окуповану нею територію України у Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 організацій, оголошених «терористичними».