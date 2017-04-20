Китай запустив перший безпілотний вантажний космічний корабель

Китай 20 квітня запустив свій перший безпілотний вантажний космічний корабель, повідомляють офіційні китайські ЗМІ.

За повідомленням, космічний апарат «Тяньчжоу-1» («Небесний корабель») злетів об 11:41 за Гринвічем (це 14:41 за часом Києва) із острівної провінції Хайнань.

Орбітальна вантажівка має стикуватися з китайською космічною лабораторією «Тяньгун-2» («Небесний палац»), де торік два китайських космонавти провели місяць – це був найдовший для китайської космонавтики пілотований політ.

Місія «Тяньчжоу-1» створить «важливу технологічну основу» для створення постійно пілотованої космічної станції до 2022 року, повідомляє інформагенція «Сіньхуа».

Китай провів свої перші пілотовані космічні місії в 2003 році, а через 10 років відправив на Місяць апарат Yutu, який мав серйозні технічні проблеми.