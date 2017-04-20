МЗС України перевіряє дані про участь в Ялтинському форумі іноземних представників

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про участь в «Ялтинському міжнародному економічному форумі» іноземних представників, щоб надалі притягти їх до відповідальності, заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«За результатами роботи, зробленої МЗС, переважна більшість міжнародних партнерів поінформували про те, що вони не будуть порушувати законодавство України і рекомендуватимуть бізнес-колам своїх країн не брати участі у форумі. Слід зазначити, що представники бізнес-кіл можуть ухвалювати рішення самостійно в приватному порядку, і в даний момент ми перевіряємо інформацію, хто, з яких країн і на якому рівні бере участь у так званому Ялтинському форумі, звичайно, з метою притягнення їх до відповідальності», – сказала Беца проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Щорічно навесні підконтрольна Кремлю влада анексованого Росією Криму проводить у Ялті економічний форум, який називають міжнародним, запрошуючи до участі представників різних країн світу. Через візити іноземців нинішня влада півострова прагне легалізувати «російський» статус півострова. У 2017 році форум проходить з 20 по 22 квітня.

У зв'язку із запланованим на квітень проведенням форуму в Ялті прокуратура АРК закликала МЗС України проінформувати представників іноземних держав про правила в’їзду на територію анексованого Криму, а також про відповідальність за порушення українського законодавства.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало минулого літа звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.