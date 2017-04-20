МЗС: українець, врятований із судна «Герої Арсеналу», перебуває в консульстві

У Міністерстві закордонних справ заявляє, що станом на 20 квітня українець, врятований із судна «Герої Арсеналу», перебуває в консульстві України в Росії в Ростові-на-Дону, його стан задовільний.

«Врятований член екіпажу – громадянин України. Співробітники консульства надали українцю необхідну допомогу та оформили документи на повернення до України», – повідомляє департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці в Facebook.

У відомстві зазначають, що за результатами рятувально-пошукових робіт членів екіпажу судна «Герої Арсеналу» знайшли чотирьох людей, троє з яких – загиблі, один – врятований. За попередньою інформацією, двоє загиблих були громадянами України.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

За даними МЗС, на борту судна «Герої Арсеналу» перебували дев’ятеро українців.

У Чорному морі в районі Керченської протоки вночі 19 квітня затонуло суховантажне судно «Герої Арсеналу» з командою у складі 12 людей, серед яких дев’ятеро українців, двоє росіян та один громадянин Грузії.

На момент катастрофи в морі був трибальний шторм. Температура води в районі аварії складає сім-вісім градусів тепла.

Оператором судна «Герої Арсеналу» є турецька компанія Güneş Shipping.

За даними МНС Росії, суховантажне судно «Герої Арсеналу», за попередньою інформацією, йшло з Азова Ростовської області Росії до Туреччини з вантажем зерна.