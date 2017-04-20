У РІСД спростовують інформацію Reuters про розробку плану втручання Росії у вибори США

Директор Російського інституту стратегічних досліджень (РІСД) Михайло Фрадков спростовує інформацію агенції Reuters, що цей інститут розробив план із впливу на президентські вибори у США минулого року.

«Схоже, що автори цієї затії не співставили у своїй конспірологічній свідомості існуючі реалії з жаданими фантазіями, щоб у черговий раз привернути увагу до теми «участі» Росії у передвиборчій кампанії у США, яка вже відходить з громадського сприйняття. Спроба залучити РІСД як співучасника невдала за своєю суттю. Можна було б взагалі не реагувати. Але навіть реклама, побудована на дезінформації, це не те, що хотілося б записувати до свого активу. На жаль, це все наводить на думку, що РІСД починає комусь заважати. Якщо це так, то шкода», – мовиться у заяві Фрадкова, опублікованій 20 квітня на сайті інституту.

Інформагентство Reuters опублікувало інформацію, що Російський інститут стратегічних досліджень, яким керують призначені Кремлем колишні представники розвідки, розробив план із впливу на президентські вибори у США минулого року.

Агентство цитує кількох колишніх і нинішніх американських чиновників, що говорили на умовах анонімності. Згідно з публікацією від 19 квітня, інститут створив два секретні документи, які вдалося отримати американській розвідці.

Один із них, підготовлений у червні 2016 року, пропонував запустити медіа-кампанію з метою спонукати американських виборців голосувати за кандидата із більш м’якою, ніж у Барака Обами, політикою щодо Росії.

Другий документ, розроблений у жовтні, застерігав, що кандидат від демократів Гілларі Клінтон, ймовірно, переможе на виборах у США. У документі йшлося про те, що Росія має зупинити кампанію з підтримки республіканця Дональда Трампа і натомість сконцентруватися на повідомленнях про можливі фальсифікації на виборах і дискредитації Клінтон.

Reuters заявляє, що речник Путіна, до якого звернулися за коментарем щодо цього, не відповів на запит.

Американські спецслужби у січні оприлюднили звіт, в якому припустили, що президент Росії Володимир Путін замовив «кампанію з впливу» на вибори США за допомогою комп’ютерних зломів, витоку інформації й інших методів. Крім того, у звіті йшлося, що уряд Путіна явну перевагу надавав Трампу, який переміг на виборах 8 листопада.

Державне інформаційне агентство Росії ТАСС 19 квітня цитувало неназваного представника Російського інституту стратегічних досліджень, який припускав, що прохання про коментар з боку західних ЗМІ були «жартом і нічим більше».