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20 Квітень 2017, Київ 18:12
Новини | Міжнародні

Росія: до редакції «Нової газети» прислали ще один конверт із порошком

Зараз у редакції працюють співробітники поліції і Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії

У пошті редакції російської «Нової газети» 20 квітня знайшли другий конверт із порошком невідомого походження, йдеться в повідомленні на сайті редакції. Конверт був адресований керівництву газети. Звідки був відправлений конверт – не повідомляють.

Зараз у редакції працюють співробітники поліції і Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Конверт відправлять на експертизу – її результати стануть відомі через тиждень.

Напередодні до редакції «Нової газети» прийшов конверт із написом «Грозний» без зворотної адреси на ім’я керівництва газети, всередині якого виявили білий порошок невідомого походження. Експрес-аналіз порошку, який провели співробітники поліції, не показав наявності небезпечної речовини. Його відправили на експертизу.

1 квітня «Нова газета» повідомила про масові затримання і катування жителів російського регіону Чечні, підозрюваних у нетрадиційній сексуальній орієнтації. Влада Чечні назвала публікацію наклепом і пообіцяла «відплату підбурювачам». Редакція «Нової газети» заявила про заклики до прямої розправи над журналістами.

19 квітня Рада Європи внесла «Нову газету» до списку ЗМІ, яким загрожує небезпека.

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