Штаб: бойовики намагаються витіснити українських військових з Широкина

У штабі АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики намагаються витіснити українських військових з селища Широкине.

Як повідомляє прес-центр штабу, біля Широкина обстріли практично не припиняються, сепаратисти застосовують різні види озброєнь.

«Перемир’я взагалі немає. Окрім стрілецької зброї, бойовики використовують СПГ, РПГ, міномети та БМП. Загалом противник абсолютно не соромиться застосовувати зброю усіх калібрів, що є в його розпорядженні, навіть самохідні артилерійські установки. Обстрілам піддається і саме село Широкино, яке вже і так практично зруйноване», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що ситуація в Широкині залишається стабільно напруженою.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в підготовці до наступу. Сепаратисти стверджують, що напередодні травневих свят ЗСУ мають намір нанести удари в районі села Широкине.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.