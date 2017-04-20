Казахстан: сильні повені зруйнували тисячі будинків

На півночі Казахстану сильні повені зруйнували тисячі будинків, у результаті чого багатьох людей довелося евакуювати. Владу звинувачують у неналежному реагуванні на ситуацію.

Місцеві жителі заявляють про шістьох загиблих через останню повінь, тоді як влада повідомляє про відсутність загиблих.

20 квітня казахстанські чиновники повідомили, що на півночі країни вода піднялася майже на три метри вище максимально дозволеної позначки, зазначивши, що занепокоєння викликає також танення снігу.

Міністр внутрішніх справ Казахстану Калмуханбек Касимов повідомив 19 квітня, що через повені були зруйновані близько 2 тисяч будинків на півночі та сході країни.

Багато людей звинувачують місцеву владу у неспроможності запобігти руйнуванням і збиткам.

При цьому чиновники запевняють, що столиця Казахстану, Астана, захищена від повеней.