Суд арештував військового, підозрюваного у вбивстві фельдшера на Яворівському полігоні

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід військовому, якого підозрюють у вбивстві жінки-фельдшера на Яворівському полігоні.

Відповідно до рішення, підозрюваний перебуватиме під вартою два місяця.

18 квітня на території наметового містечка Яворівського військового полігону військовий під час словесної перепалки завдав ножових поранень в район грудей та шиї фельдшеру медичної служби. Від отриманих тілесних ушкоджень медик померла. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Військовослужбовець, який підозрюється у вбивстві, та його жертва – учасники АТО, обоє служили у зоні бойовий дій на Донбасі, проходили службу за контрактом в одній із військових частин Одещини, яка зараз тренується на Яворівському полігоні.