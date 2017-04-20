Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
20 Квітень 2017, Київ 18:14
Новини | Події

Суд арештував військового, підозрюваного у вбивстві фельдшера на Яворівському полігоні

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід військовому, якого підозрюють у вбивстві жінки-фельдшера на Яворівському полігоні.

Відповідно до рішення, підозрюваний перебуватиме під вартою два місяця.

18 квітня на території наметового містечка Яворівського військового полігону військовий під час словесної перепалки завдав ножових поранень в район грудей та шиї фельдшеру медичної служби. Від отриманих тілесних ушкоджень медик померла. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Військовослужбовець, який підозрюється у вбивстві, та його жертва – учасники АТО, обоє служили у зоні бойовий дій на Донбасі, проходили службу за контрактом в одній із військових частин Одещини, яка зараз тренується на Яворівському полігоні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG