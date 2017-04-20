Суд в Криму відхилив апеляцію затриманих в Бахчисараї кримчан – юрист

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги затриманих 13 квітня в Бахчисараї сімох кримчан. Про це 20 квітня в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії заявила кримський юрист Лілія Гемеджі.

«По всім затриманим відмовили (в задоволенні апеляційної скарги – ред.). Сьогодні ми заявляли низку клопотань, більшість з яких були також відхилені», – зазначив Гемеджі.

За інформацією юриста, суд відхилив клопотання про залучення прокурора для підтримки сторони обвинувачення, про фото та відеофіксацію судового процесу та клопотання про виклик і допит свідків і понятих, які давали свідчення проти затриманих.

У Бахчисараї 13 вранці квітня російський силовики провели обшуки в будинках мусульман – Ризи Муждабаєва (6 мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (7 мікрорайон). Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуками пострілів. В результаті сутичок силовики затримали двох кримських татар, в будинках яких відбувалися обшуки, і шістьох чоловіків, які прийшли їх підтримати. Пізніше повідомлялось, що одного із затриманих випустили на свободу.

За підсумками судового засідання шістьом затриманим призначили покарання у вигляді адміністративного арешту на термін від 2 до 7 діб, а одному кримчанину – штраф.

Російські силовики назвали обшуки і затримання «плановими заходами».

19 квітня кримські адвокати затриманих подали в суд скарги по адміністративних справах проти кримчан.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що звертатимуться до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через обшуки у Криму.