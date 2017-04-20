Адвокат фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» заявляє про його тяжкий стан

Фігуранту ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» Арсену Джеппарову, який перебуває в Сімферопольському СІЗО, терміново потрібна операція, заявляє його адвокат Джеміль Темишев.

При цьому, за словами захисника, адміністрація СІЗО відмовляє в наданні необхідної медичної допомоги його клієнтові. Про це адвокат сказав після засідання підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 20 квітня, на якому Джеппарову продовжили арешт.

«На даний час Арсен Джеппаров перебуває в дуже тяжкому стані. У нього був на шиї свищ, зараз це все запалилося. На ліве вухо він взагалі не чує. Ми неодноразово зверталися в адміністрацію СІЗО міста Сімферополя з вимогою, щоб йому провели хірургічну операцію. До теперішнього часу ніяких заходів не вживається ... Є загроза життю. Ненадання допомоги я взагалі розцінюю як не просто засіб тиску на мого підзахисного, а як елементарні тортури», – сказав Темишев.

Адвокат повідомив, що планує звертатися зі скаргою на адміністрацію СІЗО в прокуратуру, а також оскаржувати відмову надати Джеппарову медичну допомогу в судовому порядку.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам’янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Захисники заарештованих і засуджених у справі «Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії, яка анексувала Крим 2014 року, заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».