Візит Лаврова до Абхазії створює «ілюзію» легітимності – Джанелідзе

Голова МЗС Грузії Міхеїл Джанелідзе заявляє, що візит голови російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова до Абхазії, грузинського сепаратистського регіону, для відкриття «посольства», є спробою створити ілюзію легітимності.

«Цим візитом Росія намагалася продемонструвати, що вона може підтримувати окупаційний режим, де-факто владу на цій окупованій території, і таким чином посилити їхню міжнародну позицію. Це, звісно, ілюзія. Ми знаємо, що міжнародна спільнота чітко дотримується своїх зобов’язань, що є результатом нашої активної роботи і політики, яку ми проводимо», – заявив Джанелідзе 20 квітня в інтерв’ю Радіо Свобода.

18-19 квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров перебував в Абхазії. Він узяв участь у відкритті так званого російського «посольства» у Сухумі.

У заяві президента Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, опублікованій 18 квітня, висловлюється обурення діями Росії, спрямованими проти її суверенітету і територіальної цілісності, які, на думку Тбілісі, ще більше загострюють ситуацію.

Спеціальний представник прем’єр-міністра Грузії по зв’язках з Росією Зураб Абашидзе заявив у вівторок, що дводенний візит буде «порушенням суверенітету Грузії». Заступник міністра закордонних справ Грузії Давід Джалаганія зазначив, що Москва «ігнорує міжнародні принципи й закони».

Абхазія вийшла з-під контролю Грузії під час війни 1992-1993 років. Москва визнала Абхазію і Південну Осетію незалежними державами після п’ятиденної війни проти Тбілісі у 2008 році. Лише кілька країн наслідували цей приклад, у той час як переважна більшість вважає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. Росія направила тисячі своїх військових у ці регіони.