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20 Квітень 2017, Київ 19:44
Новини | Події

Штаб: сьогодні на Донбасі четверо військових поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі четверо військових отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

За даними штабу, по позиціях ЗСУ біля Мар’їнки сепаратисти стріляли з мінометів калібру 82-міліметри, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – по позиціях біляПавлополя та Водяного.

«На донецькому напрямку по позиціях біля Авдіївки ворог застосовував 82-міліметрові міномети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. По опорних пунктах поблизу шахти «Бутівка» гатив з танку та з мінометів калібру 82-мм. Позиції в районах населених пунктів Кам’янка, Майорськ, Зайцеве та Піски противник обстрілював з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку, як зазначають у штабі, з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів сепаратисти обстріляли позиції ЗСУ біля Катеринівки.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в підготовці до наступу. Донецькі сепаратисти стверджують, що напередодні травневих свят ЗСУ мають намір нанести удари в районі села Широкине. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові сьогодні двічі порушили режим тиші.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

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