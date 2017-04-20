Мартиненка затримали, його везуть до НАБУ для оголошення підозри

Колишнього народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка затримали та везуть у приміщення НАБУ для оголошення повідомлення про підозру. Про це повідомила речниця НАБУ Дарина Манжура в коментарі програмі «Схеми».
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Затримання відбулось за адресою Кловський спуск 7а (Бізнес центр Карнегі), де розташовується офіс партії «Народний фронт» та приймальні народних депутатів цієї політсили, повідомляють журналісти програми з місця подій.
Раніше член громадської ради НАБУ Олексій Гриценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що НАБУ намагається вручити підозру Мартиненку.
«Микола Мартиненко ховається від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дзендзерського Дениса», – написав Гриценко.
У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства STEUERMANN, а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства Škoda JS.
У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту» Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.
Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти народнофронтівця у Швейцарії. За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 мільйонів франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми «Шкода – Ядерне машинобудування» (Škoda JS), яка отримала підряд від української державної компанії «Енергоатом». За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.
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