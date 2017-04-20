Суд в Криму на п’ять днів переніс засідання по «справі 26 лютого» – Семедляєв

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму переніс засідання по «справі 26 лютого» через неможливість адвокатів брати участь в процесі. Про це 20 квітня у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії заявив кримський адвокат Едем Семедляєв.

«О 11:00 почалося засідання. Але від адвоката Тараса Омельченка надійшло клопотання про відкладення засідання на 13:00 в зв’язку з тим, що він брав участь у кримінальній справі в Керчі і не встиг приїхати до призначеного часу. Після цього було моє клопотання з проханням відкласти засідання на пізніше. О 15:00 я вилітаю в Ростов-на-Дону, де завтра буду брати участь в процесі над Русланом Зейтуллаєвим. Клопотання суддя задовольнив і відклав засідання до 25 квітня», – зазначив Семедляєв.

Після анексії Криму Росією на півострові почали судити кримськотатарських активістів, які брали 26 лютого 2014 року участь в мітингу прихильників територіальної цілісності України, яким протистояли активісти партії «Русское единство», якою керував на той момент нинішній глава Криму Сергій Аксьонов.

Суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 6 квітня змінив запобіжний захід фігурантам «справи 26 лютого» Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі. Їх відправили під домашній арешт.