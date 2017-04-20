Москва вітає рішення суду у Гаазі за позовами України

У Міністерстві закордонних справ Росії вітають рішення Міжнародного суду за позовами України проти Москви.

«Суд без голосування визнав, що претензії України до Росії по МКБФТ (Міжнародній конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму – ред.) безпідставні і, відповідно, умови для застосування попередніх заходів відсутні. Суд також закликав сторони розгляду працювати над повним виконанням Мінських домовленостей, визнавши при цьому, що ці домовленості були схвалені і підписані, зокрема, представниками Донецька і Луганська – це факт, який намагається заперечувати Україна», – мовиться у заяві російського МЗС, опублікованій 20 квітня.

«Щодо МКЛРД (Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – ред.), то суд не підтримав жодного з тимчасових заходів, про які просила Україна. Претензії Києва щодо того, що Росія, мовляв, здійснює політику «стирання культурної ідентичності української та кримськотатарської громад», не були підтримані. Суд визнав рішення про застосування трьох тимчасових заходів по МКЛРД: один стосується доступності освіти українською мовою, другий –можливостей кримськотатарської громади мати свої представницькі інститути, третій –адресований Україні і Росії, – не чинити дій, які могли б призвести до поглиблення суперечки. Важливо, що суд зайняв принципову позицію і не підтримав заяви України про нібито «агресію», «окупацію», чи про статус Криму як такі, що не відносяться до суті розгляду», – наголосили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі ООН, що працює у нідерландській Гаазі, щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На період розгляду справи по суті (дата початку цього процесу ще не визначена) Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму, але не задовольнив щодо Донбасу.

У Києві також привітали рішення суду.