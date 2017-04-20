«Народний фронт»: затримання Мартиненка є «ознакою вибіркового правосуддя»

У політичній партії «Народний фронт» вважають, що затримання колишнього народного депутата від цієї політсили Миколи Мартиненка є «ознакою вибіркового правосуддя й політично мотивованих дій».

«НАБУ атакує політика з послідовно українською і антиросійською позицією. Керуючи парламентським комітетом з ПЕК, Микола Мартиненко відстоював диверсифікацію поставок російського газу і ядерного палива», – йдеться в заяві партії.

«Народний фронт» вимагає об’єктивного розслідування, незалежного суду і «недопущення вибіркового правосуддя».

Сьогодні колишнього народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка затримали детективи НАБУ. Як повідомила речниця бюро Дарина Манжура в коментарі програмі «Схеми», його везуть в НАБУ для оголошення повідомлення про підозру.

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства «STEUERMANN», а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту» Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.

Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти народнофронтівця у Швейцарії. За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 мільйонів франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми «Шкода – Ядерне машинобудування» (Škoda JS), яка отримала підряд від української державної компанії «Енергоатом». За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.