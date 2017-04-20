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20 Квітень 2017, Київ 21:15
Новини | Події

Порошенко підписав закони про Український культурний фонд і підтримку кінематографії

Президент України Петро Порошенко підписав закони про Український культурний фонд і про державну підтримку кінематографії в Україні.

Як заявив Порошенко, державна підтримка кінематографії здійснюватиметься за рішенням Ради з державної підтримки кінематографії за результатами конкурсного відбору, культурного тесту проекту за визначеними законом критеріями.

«Право на підтримку буде мати лише продукція, яка буде вироблятися українською мовою. Єдиний виняток для цього – кримськотатарська мова, з урахуванням тих позицій, в які, в наслідок незаконної анексії Криму, потрапив кримськотатарський народ», – наголосив він.

У березні Верховна Рада ухвалила відповідні документи. Відповідно до закону, Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України.

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