СБУ проведе біля Криму антитерористичні навчання

На території Генічеського району Херсонської області, що межує з анексованим Кримом, 21 квітня відбудуться антитерористичні навчання. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповіла керівник прес-служби управління херсонського главку СБУ Вікторія Шакула.

«Це звичайні навчання, планові, які час від часу проводимо», – пояснила вона.

За її інформацією, навчання буде проводити Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області.

У СБУ просять місцевих жителів «зберігати спокій у зв’язку із зосередженням в населеному пункті спецназівців і військових і з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей».

Вікторія Шакула зазначила, що на роботу КПВВ «Чонгар» проведення антитерористичних навчань не вплине.

У свою чергу в коментарі для Крим.Реалії начальник прес-служби Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України Неля Доценко уточнила, що 21 квітня контрольно-пропускний пункт «Чонгар» буде працювати в штатному режимі.

Генічеський район Херсонської області розташований поблизу адмінкордону з Кримом, який з 2014 року анексований Росією.

Після анексії Криму між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративна, але фактично – справжня «кордон». На адмінкордонупрацюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».