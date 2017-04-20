У машині мера Ізмаїла на Одещині виявили вибуховий пристрій – радник поліції

Співробітники поліції знешкодили вибуховий пристрій, який раніше виявили під авто мера міста Ізмаїл в Одеській області Андрія Абрамченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник головного управління Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк.

«Пристрій знешкоджено пневмоударом. Відкрите досудове провадження, ведуться слідчі дії. Будь-які інші обставини не є темою для розголошення», – зазначив він.

У 2015 році Андрій Абрамченко був вдруге обраний мером Ізмаїла (від Блоку Петра Порошенка «Солідарність»).

Ізмаїл — друге найбільше місто Одещини за кількістю населення. Розташоване на півдні області на березі річки Дунай.