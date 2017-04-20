Мартиненко відкидає звинувачення НАБУ і називає справу політичною

Колишній народний депутат від фракції «Народний фронт» Микола Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України.

«Звинувачення проти мене фальсифіковані за вказівкою директора НАБУ Ситника. Ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами», – заявив Мартиненко у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці партії «Народний фронт» у Facebook.

Він зазначив, що ще в 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандата, щоб «НАБУ перевірило фейкові звинувачення на його адресу».

Детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка затримали за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтею 255 («Створення злочинної організації»), статтею 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

Його затримали у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» («СхідГЗК»).

За версією слідства, держпідприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс- депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держпідприємству у 2014–2016 роках було завдано збитків у розмірі 17,28 мільйона доларів США.

Після затримання екс-депутата у політичній партії «Народний фронт» заявили, що затримання Мартиненка є «ознакою вибіркового правосуддя й політично мотивованих дій».

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства STEUERMANN, а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства Škoda JS.

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції «Народного фронту» Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.