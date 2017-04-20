До МКС прибула 51-а міжнародна експедиція

Екіпаж чергової космічної експедиції, який причалив на кораблі нової модифікації «Союз МС-04», перейшов на борт Міжнародної космічної станції.

Стиковка корабля з дослідницьким модулем МКС проводилася за шестигодинною програмою в автоматичному режимі.

20 квітня до МКС вирушила 51-а міжнародна експедиція. На борту корабля, який успішно стартував з космодрому Байконур, перебували росіянин Федір Юрчихін і американець Джек Фішер. Вони пробудуть на МКС майже півроку.

Наразі на станції працюють росіянин Олег Новицький, американка Пеґґі Вітсон і француз Тома Песке.

Корабель доставив на МКС скорочений до двох людей екіпаж. На місці третього члена екіпажу на МКС відправили вантаж продовольства вагою 70 кілограмів.