До МКС прибула 51-а міжнародна експедиція

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Екіпаж чергової космічної експедиції, який причалив на кораблі нової модифікації «Союз МС-04», перейшов на борт Міжнародної космічної станції.
Стиковка корабля з дослідницьким модулем МКС проводилася за шестигодинною програмою в автоматичному режимі.
20 квітня до МКС вирушила 51-а міжнародна експедиція. На борту корабля, який успішно стартував з космодрому Байконур, перебували росіянин Федір Юрчихін і американець Джек Фішер. Вони пробудуть на МКС майже півроку.
Наразі на станції працюють росіянин Олег Новицький, американка Пеґґі Вітсон і француз Тома Песке.
Корабель доставив на МКС скорочений до двох людей екіпаж. На місці третього члена екіпажу на МКС відправили вантаж продовольства вагою 70 кілограмів.
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