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20 Квітень 2017, Київ 22:45
Новини | Події

Штаб: внаслідок обстрілу позицій ЗСУ біля Авдіївки загинули 2 військових

У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України біля Авдіївки загинули двоє українських військовослужбовці.

Як повідомляє прес-центр штабу, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад біля Авдіївки загинули два військовослужбовці ЗСУ.

У штабі зазначають, що підтримувані Росією бойовики застосовували танки, міномети калібру 82-міліметри, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Раніше у штабі АТО повідомили, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі четверо військових отримали поранення.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в підготовці до наступу. Донецькі сепаратисти стверджують, що напередодні травневих свят ЗСУ мають намір нанести удари в районі села Широкине. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові сьогодні двічі порушили режим тиші.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

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