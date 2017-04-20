Ердоган повідомляє про візит до США для переговорів з Трампом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомляє, що наступного місяця поїде до США для переговорів з президентом Дональдом Трампом.
20 квітня Ердоган заявив турецьким медіа, що зустрічі з Трампом відбуватимуться 16-17 травня після того, як 15 травня він відвідає Китай.
«Я поїду до Китаю, а після цього – до США», – зазначив Ердоган.
Наразі у Білому домі нічого не повідомляли про цей візит.
Візит Реджепа Таїпа Ердогана дає йому можливість налагодити відносини з Дональдом Трампом після складного періоду з адміністрацією Барака Обами.
Відносини між Ердоганом і Обамою зіпсувалися на тлі критики адміністрації США на адресу Туреччини через порушення у цій країні прав людини, тоді як Анкара критикувала Вашингтон за підтримку курдських груп в Іраку і Сирії.
Туреччина також тисне на США задля видачі релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає натхненником спроби державного перевороту.
Дональд Трамп, з іншого боку, став одним західним лідером, хто зателефонував Ердогану, щоб привітати з перемогою на референдумі, який значно розширює президентські повноваження.
Референдум у Туреччині різко розкритикували на Заході, включаючи США.
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