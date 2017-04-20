Ердоган повідомляє про візит до США для переговорів з Трампом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомляє, що наступного місяця поїде до США для переговорів з президентом Дональдом Трампом.

20 квітня Ердоган заявив турецьким медіа, що зустрічі з Трампом відбуватимуться 16-17 травня після того, як 15 травня він відвідає Китай.

«Я поїду до Китаю, а після цього – до США», – зазначив Ердоган.

Наразі у Білому домі нічого не повідомляли про цей візит.

Візит Реджепа Таїпа Ердогана дає йому можливість налагодити відносини з Дональдом Трампом після складного періоду з адміністрацією Барака Обами.

Відносини між Ердоганом і Обамою зіпсувалися на тлі критики адміністрації США на адресу Туреччини через порушення у цій країні прав людини, тоді як Анкара критикувала Вашингтон за підтримку курдських груп в Іраку і Сирії.

Туреччина також тисне на США задля видачі релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає натхненником спроби державного перевороту.

Дональд Трамп, з іншого боку, став одним західним лідером, хто зателефонував Ердогану, щоб привітати з перемогою на референдумі, який значно розширює президентські повноваження.

Референдум у Туреччині різко розкритикували на Заході, включаючи США.