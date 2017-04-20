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21 Квітень 2017, Київ 00:15
Новини | Міжнародні

Москва підтверджує інформацію про загибель у Сирії майора Бордова

Російські військові в Алеппо, Сирія, 2 лютого 2017 року

Міноборони Росії підтверджує інформацію про загибель у Сирії військового радника майора Сергія Бордова, але спростувало повідомлення деяких західних ЗМІ про двох убитих у Сирії російських військовослужбовців.

20 квітня агентство Reuters повідомило про загибель Сергія Бордова, назвавши його майором російської морської піхоти із Сімферополя. Агентство послалося на його колишнього товариша по службі В’ячеслава Павлюченка і джерело, близьке до Чорноморського флоту Росії. За словами Павлюченка, разом з майором під час обстрілу загинули один російський солдат і двоє сирійських.

За даними Міноборони Росії, всього від початку операції у Сирії, з вересня 2015 року, тут загинули близько 30 російських військових.

Згідно із зібраними Reuters матеріалами, втрати російської сторони, включаючи найманців приватних військових компаній, набагато вищі.

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