Стрілянина у Парижі: загинув поліцейський і нападник

Поліція Парижа повідомляє, що один офіцер вбитий і один поранений під час стрілянини, яку розпочав щонайменше один нападник. Стрілянина сталося 20 квітня у центрі міста, на Єлисейських полях.
Поліція вважає це, ймовірно, «терористичним актом».
За інформацією влади, силовики застрелили одного нападника.
На відео з місця події видно поліцейські машини і гелікоптери. Влада закликає людей уникати наразі цієї частини міста.
Очевидці повідомили Reuters, що чоловік вийшов з машини і розпочав стріляти з автомата «Калашникова».
Париж, як і багато європейських міст, перебувають у стані підвищеної небезпеки після низки нападів у Європі.
У Франції діє надзвичайний стан, запроваджений у 2015 році після нападів у Парижі, у результаті яких загинули 130 людей.
Ця стрілянина сталася всього за кілька днів до президентських виборів, які у Франці пройдуть 23 квітня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ