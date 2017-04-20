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21 Квітень 2017, Київ 00:12
Новини | Міжнародні

Стрілянина у Парижі: загинув поліцейський і нападник

Поліцейські на місці нападу, Париж, 20 квітня 2017 року

Поліція Парижа повідомляє, що один офіцер вбитий і один поранений під час стрілянини, яку розпочав щонайменше один нападник. Стрілянина сталося 20 квітня у центрі міста, на Єлисейських полях.

Поліція вважає це, ймовірно, «терористичним актом».

За інформацією влади, силовики застрелили одного нападника.

На відео з місця події видно поліцейські машини і гелікоптери. Влада закликає людей уникати наразі цієї частини міста.

Очевидці повідомили Reuters, що чоловік вийшов з машини і розпочав стріляти з автомата «Калашникова».

Париж, як і багато європейських міст, перебувають у стані підвищеної небезпеки після низки нападів у Європі.

У Франції діє надзвичайний стан, запроваджений у 2015 році після нападів у Парижі, у результаті яких загинули 130 людей.

Ця стрілянина сталася всього за кілька днів до президентських виборів, які у Франці пройдуть 23 квітня.

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