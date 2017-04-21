Поліція підтвердила: під машиною мера Ізмаїла виявили вибуховий пристрій

Під днищем автомобіля, на якому пересувався міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, поліцейські-вибухотехніки виявили саморобний радіокерований вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Раніше про цю подію у Facebook написав радник головного управління Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк.

Згідно з офіційним повідомленням, 20 квітня об 11:40 поліцейським повідомили, що на одній з міських станцій техобслуговування під час огляду автомобіля міського голови було виявлено підозрілий предмет. Знахідка була прикріплена до днища автомобіля за допомогою магніту.

На місце були викликані фахівці вибухотехнічного управління поліції Одеської області, які з’ясували, що знахідка є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, поміщеним до металевого корпусу.

Фахівці вирішили знищити предмет на місці виявлення. У результаті ніхто не постраждав. Автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

У 2015 році Андрій Абрамченко був вдруге обраний мером Ізмаїла (від Блоку Петра Порошенка «Солідарність»). Ізмаїл — друге найбільше місто Одещини за кількістю населення. Розташоване на півдні області на березі річки Дунай.