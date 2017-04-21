НАБУ затримало другого фігуранта у справі завдання збитків «СхідГЗК»

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 квітня другого фігуранта у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це вночі 21 квітня повідомив сайт НАБУ.

Затриманого, як ідеться в повідомленні, підозрюють «у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України».

У повідомленні також вказано, що «ця особа також відома як фігурант іншого кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 мільйонів гривень, розслідування якого детективи НАБУ завершили у грудні минулого року». «Наразі справа ПАТ «ОПЗ» розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого», – додають в антикорупційному бюро.

У НАБУ не називають імені затриманого, але вказують на його причетність до справи ОПЗ. У жовтні 2016 року в бюро оголосили про завершення досудового розслідування щодо Сергія Переломи й Миколи Щурікова. Першого заступника голови правління компанії «Нафтогаз України» Сергія Перелому й першого заступника голови правління ОПЗ Миколу Щурікова підозрюють у розтраті коштів державного підприємства «Одеський припортовий завод» у період із травня по грудень 2015 року.