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21 Квітень 2017, Київ 07:41
Новини | Події

На Донбасі загинули двоє, поранені вісім українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 квітня загинули двоє, поранень зазнали восьмеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Штаб відзначає загострення ситуації, підтримувані Росією бойовики здійснили, згідно з ранковим зведенням, 47 обстрілів позицій українських військових, це на 29 більше, ніж у середу.

На Донецькому напрямку вогнем з танків, мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики били по українських позиціях поблизу Авдіївки, а по позиціях поблизу шахти «Бутівка» застосовували танки, 82-міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, йдеться в повідомленні. Неспокійно було і в багатьох інших місцевостях на всіх оперативних напрямках.

Про загострення ситуації повідомляють і в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР». Бойовики повідомляють про бої на околицях Донецька, місцеві жителі обмінюються в соцмережах повідомленнями про звуки артилерійських пусків із Кадіївки, Ірміного та Первомайська на Луганщині.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

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