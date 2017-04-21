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21 Квітень 2017, Київ 09:11
Новини | Події

Аварійні бригади відновили електропостачання 485 населених пунктів, без світла ще 318 – ДСНС

Станом на 7:00 21 квітня залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За цим повідомленням, найбільше сіл і містечок без електрики в Одеській області – 245.

Також без електрики залишаються 14 сіл і містечок на Миколаївщині, 23 – на Харківщині, 32 – на Дніпропетровщині, три – на Херсонщині, одне – в Запорізькій області.

Водночас у ДСНС вказують, що 19–20 квітня аварійні бригади обленерго відновили електропостачання 485 населених пунктів у шести областях.

Знеструмлення в кількох областях України розпочалися 18 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

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