Через вибух у Дортмунді затримали вихідця з Росії – німецькі ЗМІ

Уранці 21 квітня поліція Німеччини затримала 28-річного вихідця з Росії Сергія В., який є ймовірним учасником нападу в Дортмунді, що стався минулого тижня перед матчем футбольної Ліги чемпіонів «Боруссія» – «Монако». Про це повідомляють інформагенція DPA, видання Spiegel Online та інші.

Правоохоронці вистежили підозрюваного ще минулого тижня і з відтоді за ним спостерігали. На слід імовірного зловмисника їх навело джерело у фінансовому секторі.

За даними Spiegel, ймовірний виконавець вибухів, 28-річний російський німець Сергій В. проживав неподалік від міста Тюбінгена. За даними слідства, він не є екстремістом, а діяв із корисливих міркувань. Зокрема, він мав намір заробити на знеціненні акцій «Боруссії» внаслідок вибухів. Затриманий узяв кредит і придбав 15 тисяч сертифікатів загальною вартістю 78 тисяч євро, необхідних для подальшого придбання та реалізації цінних паперів.

За даними правоохоронців, три вибухові пристрої, що спрацювали 11 квітня біля автобуса футбольної команди «Боруссія» з Дортмунда, були споряджені металевими штифтами й мали досяжність до 100 метрів. Різновид цих пристроїв і використану вибухівку ще встановлюють. Внаслідок вибуху був поранений захисник дортмундців Марк Бартра. Через вибух поєдинок «Боруссія» – «Монако» відбувся на день пізніше.