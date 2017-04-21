Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад у Парижі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад, внаслідок якого 20 квітня на Єлисейських полях у Парижі загинув один і зазнали поранень двоє поліцейських. Афілійоване з екстремістським угрупованням інформагентство Amaq заявило про причетність бойовиків до атаки «в самому серці Парижа» й визначило нападника як бельгійця Абу Юсифа.

Президент Франції Франсуа Олланд, коментуючи подію, засудив «терористичний» інцидент і пообіцяв «абсолютну пильність» за кілька днів до президентських виборів 23 квітня. Кілька кандидатів припинили свою передвиборчу активність, а один із них закликав до припинення виборчої кампанії.

Французькі прокурори заявили, що намагаються визначити, чи мав нападник спільників. Представник міністерства внутрішніх справ П'єр-Анрі Бранде повідомив, що нападник припаркував машину навпроти поліцейського автомобіля і відкрив вогонь з автоматичної вогнепальної зброї. Після цього він, продовжуючи стріляти, спробував втекти, але був убитий поліцією.

Париж, як і багато європейських міст, перебувають у стані підвищеної небезпеки після серії нападів у Європі.

У Франції діє надзвичайний стан, запроваджений у 2015 році після нападів у Парижі, у результаті яких загинули 130 людей.

Ця стрілянина сталася всього за кілька днів до президентських виборів, які у Франці пройдуть 23 квітня.