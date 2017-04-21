Стрічка «Гніздо горлиці» перемогла у шести номінаціях премії «Золота дзиґа»

Стрічка «Гніздо горлиці» перемогла у категорії «Найкращий фільм» Першої національної кінопремії «Золота дзиґа», вручення якої відбулося 20 квітня в Києві.

Загалом фільм зібрав шість нагород. Статуетку премії «Золоту дзиґу» вручили також чотирьом акторам, що зіграли у фільмі: Риммі Зюбіній у номінації «Найкраща акторка», Віталій Лінецький посмертно отримав нагороду в категорії «Найкращий актор», найкращими акторами другого плану визнали Наталю Васько і Миколу Боклана.

Режисер фільму «Гніздо горлиці» Тарас Ткаченко здобув перемогу в номінації «Найкращий режисер».

«Золоту Дзиґу» також отримав документальний фільм «Головна роль» режисера Сергія Буковського і продюсера Максима Асадчого.

Фільм «Микита Кожум’яка» став переможцем у номінації «Найкращий анімаційний фільм».

Перемогу у номінації «Найкращий оператор-постановник» отримали Микита Кузьменко та Олександр Поздняков за роботу над стрічкою «Жива ватра».

Українські сценаристи Олена Дем’яненко і Дмитро Томашпольський отримали статуетку «Золота Дзиґа» за найкращий сценарій фільму «Моя бабуся Фані Каплан».

Олександр Батенєв і Сергій Бржестовський отримали статуетку «Золота Дзиґа» у номінації «Найкращий художник-постановник» за роботу над фільмом «Моя бабуся Фані Каплан».

Алла Загайкевич, композитор фільму «Жива ватра» отримала «Золоту Дзиґу» в номінації «Найкращий композитор».

Премію в номінації «Найкращий ігровий короткометражний фільм» отримала стрічка «Кров’янка» режисера Аркадія Непиталюка та продюсера Максима Асадчого.

Лариса Кадочникова стала лауреатом Першої національної кінопремії за розвиток в українське кіно.

Згідно з повідомленням на сайті Української кіноакадемії, повний список фільмів, що змагалися у конкурсі складав 54 кінострічки. Переможців визначали члени Української кіноакадемії шляхом голосування.