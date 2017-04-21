Суд у Гаазі визначиться щодо розгляду справи України проти Росії 12 травня – МЗС

Міжнародний суд, найвищий судовий орган у системі ООН, що працює у нідерландській Гаазі, ухвалить рішення щодо строків і процедури розгляду справи України проти Росії 12 травня, заявляє заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Як повідомляє прес-служба президента України, заступниця голови МЗС сказала про це на зустрічі з Петром Порошенком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і заступником голови Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим.

«12 травня ми збираємось ще раз у Гаазі, і президент суду буде ухвалювати рішення щодо подальшого розгляду справи, а саме як вона буде просуватись і скільки нам буде надано часу на підготовку основного меморандуму, де ми маємо викласти всі докази в деталях, включаючи вже і суб’єктивну сторону цієї справи», – сказала Зеркаль.

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді, найвищому судовому органі в системі ООН, що працює у нідерландській Гаазі, щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На період розгляду справи по суті (дата початку цього процесу ще не визначена) Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму (зокрема, Росія має скасувати заборону Меджлісу), але не задовольнив щодо Донбасу. Водночас суд узяв до розгляду обидва провадження.