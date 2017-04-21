Суд о 15:00 розгляне клопотання про запобіжний захід Мартиненку – САП

Солом’янський районний суд Києва 21 квітня о 15:00 почне розглядати клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу колишньому депутату Верховної Ради Миколі Мартиненку, повідомляє САП.

Прокуратура вимагає для екс-депутата арешту на 60 діб із альтернативою застави у 300 мільйонів гривень.

20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка у справі про завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Його підозрюють за статтями «Створення злочинної організації», «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією».

Сам Микола Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими. Він зазначив, що ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандата, щоб «НАБУ перевірило фейкові звинувачення на його адресу».

У цій же справі детективи Національного антикорупційного бюро затримали 20 квітня другого фігуранта, першого заступника голови правління «Нафтогазу України» Сергія Перелому. Щодо Переломи прокуратура також клопотатиме про тримання під вартою терміном на 60 діб із альтернативою внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень, заявили у САП.

У «Нафтогазі України» заявили, що затримання не пов’язане з роботою Переломи у НАКу.