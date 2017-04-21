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21 Квітень 2017, Київ 13:43
Новини | Міжнародні

ЄС закликав Росію дотримуватися Конституції після заборони «Свідків Єгови»

«Свідки Єгови» на недільному конгресі (молебні) у Читі, Росія, 2006 рік

Рішення Верховного суду Росії про заборону «Управлінського центру Свідків Єгови» за звинуваченням в екстремізмі може призвести до кримінальної переслідувань послідовників організації, заявляють в ЄС.

Як йдеться в заяві зовнішньополітичної служби Європейського союзу, «Свідки Єгови», як і всі інші релігійні групи, повинні мати право на свободу зібрань, яке гарантує Конституція і міжнародні зобов’язання Росії в галузі прав людини.

20 квітня Верховний суд Росії на вимогу Міністерства юстиції визнав екстремістською і заборонив діяльність організації «Управлінський центр Свідків Єгови». Також суд конфіскував майно релігійної організації.

У самому центрі заявили, що заборона торкнеться понад двох тисяч релігійних груп по всій Росії.

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