ЄС закликав Росію дотримуватися Конституції після заборони «Свідків Єгови»

Рішення Верховного суду Росії про заборону «Управлінського центру Свідків Єгови» за звинуваченням в екстремізмі може призвести до кримінальної переслідувань послідовників організації, заявляють в ЄС.

Як йдеться в заяві зовнішньополітичної служби Європейського союзу, «Свідки Єгови», як і всі інші релігійні групи, повинні мати право на свободу зібрань, яке гарантує Конституція і міжнародні зобов’язання Росії в галузі прав людини.

20 квітня Верховний суд Росії на вимогу Міністерства юстиції визнав екстремістською і заборонив діяльність організації «Управлінський центр Свідків Єгови». Також суд конфіскував майно релігійної організації.

У самому центрі заявили, що заборона торкнеться понад двох тисяч релігійних груп по всій Росії.