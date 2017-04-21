ГПУ заявляє про завершення досудового розслідування щодо Клименка

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України завершила досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, повідомляє прес-служба ГПУ.

У прокуратурі уточнили, що Клименка підозрюють за статтями «створення злочинної організації», «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «службове підроблення» і «фіктивне підприємництво».

ГПУ повідомила Клименкові і його захисникам про право на ознайомлення з матеріалами справи.

Клименка підозрюють у тому, що з квітня 2012 по вересень 2013 року, обіймаючи посаду міністра доходів і зборів, «у складі створеної і очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 мільярда гривень, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

Сам Олександр Клименко, який перебуває у розшуку, неодноразово заявляв, що всі претензії на його адресу з боку української влади пов’язані з переслідуванням за політичними мотивами.

1 березня суд дозволив спеціальне досудове розслідування у справі Клименка. Захист екс-міністра звинуватив суд в ухваленні рішення «з допущенням суттєвих порушень і під колосальним тиском із боку прокуратури». Адвокати Клименка стверджують, що він не має статусу підозрюваного.