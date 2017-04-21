НАБУ направило 16 запитів у 8 країн у справі, в якій затримали Мартиненка

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що з початку розслідування справи про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (від грудня 2015 року), в рамках якої затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, детективи направили до восьми країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу.

«Справа про завдання збитків ДП «СхідГЗК» є унікальною не тільки з огляду на значущість цього підприємства для країни, як найбільшого урановидобувного підприємства Європи, а й з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ під час розслідування корупційні схеми, реалізованої на ДП. Провадження щодо завдання збитків «СхідГЗК» є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ», – заявили в НАБУ.

20 квітня детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у цій справі колишнього депутата Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління «Нафтогазу України» Сергія Перелому. Їх звинувачують у завданні збитків державі на суму понад 17 мільйонів доларів.

Суд найближчим часом має вирішити питання про обрання їм запобіжного заходу.

Микола Мартиненко відкинув звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими.

Сергій Перелома звинувачень не коментував, але в «Нафтогазі України» заявили, що затримання не пов’язане з роботою Переломи у НАКу.