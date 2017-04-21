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21 Квітень 2017, Київ 13:43
Новини | Політика

НАБУ направило 16 запитів у 8 країн у справі, в якій затримали Мартиненка

20 квітня детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у цій справі колишнього депутата Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління «Нафтогазу України» Сергія Перелому

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що з початку розслідування справи про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (від грудня 2015 року), в рамках якої затримали колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, детективи направили до восьми країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу.

«Справа про завдання збитків ДП «СхідГЗК» є унікальною не тільки з огляду на значущість цього підприємства для країни, як найбільшого урановидобувного підприємства Європи, а й з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ під час розслідування корупційні схеми, реалізованої на ДП. Провадження щодо завдання збитків «СхідГЗК» є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ», – заявили в НАБУ.

20 квітня детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у цій справі колишнього депутата Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління «Нафтогазу України» Сергія Перелому. Їх звинувачують у завданні збитків державі на суму понад 17 мільйонів доларів.

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Суд найближчим часом має вирішити питання про обрання їм запобіжного заходу.

Микола Мартиненко відкинув звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими.

Сергій Перелома звинувачень не коментував, але в «Нафтогазі України» заявили, що затримання не пов’язане з роботою Переломи у НАКу.

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