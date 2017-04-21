Кремль не коментує повідомлення про рух військової техніки Росії до кордону з КНДР

У Кремлі відмовляються коментувати повідомлення ЗМІ про передислокацію російської важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 21 квітня заявив, що рух військової техніки всередині Росії «не є публічним питанням».

Місцеві засоби масової інформації на російському Далекому Сході раніше повідомили, що в Росії відбувається передислокація важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між КНДР і США.

За цими повідомленнями, жителі прикордонних районів стали свідками великих військових конвоїв, які пересуваються поїздами і автошляхами

Офіційний представник російського Міністерства оборони назвав ці пересування техніки частиною «звичайних» військових навчань.

Напруження довкола Північної Кореї різко зросло після двох ядерних випробувань Пхеньяна в 2016 році і низки пробних запусків балістичних ракет.

19 квітня віце-президент США Майк Пенс с пообіцяв в «значну й ефективну» відповідь США на будь-яку атаку.

Рада безпеки ООН 20 квітня різко засудила Північну Корею за останні випробування балістичних ракет, наголосивши на можливості запровадження нових санкцій проти Пхеньяна через «надзвичайно дестабілізуючу поведінку». В одноголосно ухваленій заяві Ради безпеки міститься вимога «не проводити подальших ядерних випробувань», оскільки це надзвичайно посилює напруження у регіоні і поза його межами.

28 квітня Рада безпеки проведе спеціальне засідання, присвячене північнокорейській ядерній програмі. Воно пройде під головуванням держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зі звітом виступить генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. На засідання запрошені міністри закордонних справ країн-членів Ради безпеки ООН.