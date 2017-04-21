Російський активіст Дадін вимагає 5 мільйонів рублів компенсації за незаконне засудження

У Росії опозиційний активіст Ільдар Дадін зажадав п’ять мільйонів рублів (близько 88 тисяч доларів) компенсації за незаконне кримінальне переслідування за статтею про неодноразове порушення правил проведення акцій, повідомила адвокат Ксенія Костроміна.

Вона уточнила, що заяву подано до Залізничного суду Москви.

Минулого тижня Федеральна служба виконання покарань Росії офіційно вибачилася перед Дадіним у зв'язку зі скасуванням вироку. У листі відомства йшлося, що активіст може розраховувати на відшкодування збитків.

26 лютого Ільдар Дадін вийшов на свободу з колонії, де він відбував покарання за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів, але був виправданий рішенням Верховного суду Росії й отримав право на реабілітацію.

Ільдар Дадін став першим засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу Росії (кількаразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). У грудні 2015 року він був визнаний винним і засуджений до трьох років позбавлення волі, згодом покарання було зменшене до 2,5 року.