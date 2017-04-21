Майже мільйон гривень відсотків отримав Петро Порошенко від власного банку – #Точно

Президент України Петро Порошенко отримав від «Міжнародного інвестиційного банку» відсотки від вкладів у розмірі 909 807 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно з даними електронної декларації за минулий рік, Петро Порошенко є кінцевим бенефіціаром закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессет Кепітал». Цей фонд, в свою чергу, значиться власником публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк».

Станом на кінець 2016 року в Петра Порошенка на банківських рахунках було 25 920 466 доларів, 9 885 і 4 300 євро, 115 170 і 80 780 гривень. Всі кошти перебувають на депозитах у «Міжнародному інвестиційному банку».