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21 Квітень 2017, Київ 15:16
Новини | Події

Львів протягом двох років вивозитиме сміття на полігони Львівщини

Сміття на одній з вулиць Львова, 20 березня 2017 року

Міські голови 19 міст Львівщини підписали меморандум про вивезення твердих побутових відходів зі Львова упродовж двох років на місцеві полігони. Згідно з документом, власники великих полігонів Львівської області мають підписати прямі угоди з перевізниками.

Новояворівськ, Самбір,Миколаїв і Дрогобич прийматимуть найбільше відходів – від 50 до 80 тонн щодоби. Відтак щодня полігони області зможуть приймати від перевізників 580 тонн сміття. Львів продукує його до 600 тонн на добу.

Львівська міськрада виділить кожному з міст по 70 мільйонів гривень субвенції, а з обласного бюджету для облаштування і підтримки сміттєзвалищ і полігонів кожному з міст нададуть по 30 мільйонів гривень. Місцева влада сподівається, що завдяки цим коштам місцеві органи влади зможуть впорядкувати місцеві сміттєзвалища, вкласти гроші у будівництво доріг, освітлення, водопостачання, інші соціальні проекти. За процесом вивезення сміття має наглядати громадська рада.

«Меморандум передбачає відкриття сміттєзвалищ Львівської області для системного вивезення ТПВ зі Львова. Ми натомість допоможемо фінансово у вирішенні екологічних проблем у тих містах, які підпишуть із нами угоди. Паралельно ми продовжуємо працювати з французькою компанією Ежіс над двома важливими проектами: це рекультивація полігону в Грибовичах і проектування сучасного заводу з глибинної переробки ТПВ», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова пообіцяв, що до кінця квітня буде названо, на якій земельній ділянці будуватимуть сміттєзавод.

«Це лише початок великого шляху, підсумком якого має стати будівництво сучасного сміттєпереробного заводу на території області, який прийматиме побутові відходи з населених пунктів області і Львова. Завдяки виконаній роботі та цьому документові від сьогодні матимемо системний підхід до вирішення проблеми із вивезенням сміття на території області», – зазначив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

На сьогодні у Львові третина майданчиків переповнені сміттям.

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