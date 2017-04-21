СБУ заявляє про затримання одного з фігурантів «справи Курченка»

Служби безпеки України заявляє про затримання на Сумщині одного з ключових фігурантів «справи щодо Сергія Курченка».

Як повідомляє прес-служба відомства, чоловік переховувався від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини.

«Правоохоронці задокументували, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже 800 мільйонами гривень Нацбанку», – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що затриманому повідомили про підозру та доправили до Києва для обрання судом запобіжного заходу.

Силовики зауважують, що йдеться про кримінальне провадження, відкритого за статтями «привласнення, розтрата майна або заволодіння», «фіктивне підприємництво», «створення злочинної організації» та «службове підроблення».

Генпрокуратура України визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.