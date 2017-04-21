Поліція Франції посилює заходи безпеки перед виборами

Франція посилює заходи безпеки напередодні президентських виборів після вбивства поліцейського і поранення ще двох у центрі Парижа 20 квітня.

«Ніщо не повинне заважати цьому демократичному моменту, який має основоположне значення для нашого народу», – сказав прем’єр-міністр Франції Бернар Казнев після екстреного засідання кабінету безпеки 21 квітня.

За його словами, близько 50 тисяч поліцейських і жандармів братимуть участь у гарантуванні безпеки під час голосування в день виборів 23 квітня. Крім того, до патрулювання залучать сім тисяч солдатів. Як очікують, вибори матимуть і другий тур, 7 травня.

Нападник, озброєний автоматичною зброєю, обстріляв поліцейських на центральній вулиці Парижа, Єлисейських полях, ввечері 20 квітня. Його застрелила поліція.

Влада Франції заявила, що встановила особу нападника, але не оприлюднила його імені.

ЗМІ повідомили, що нападником був 39-річний француз, який жив у передмісті Парижа і був відомий службам безпеки як ісламістський радикал.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

Париж, як і багато європейських міст, перебувають у стані підвищеної небезпеки після серії нападів у Європі.

У Франції діє надзвичайний стан, запроваджений у 2015 році після нападів у Парижі, у результаті яких загинули 130 людей.